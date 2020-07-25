Работаю в:
Adobe Photoshop;
Adobe Premier Pro;
Adobe After Effects;
Sony Vegas Pro;
DaVinci Resolve;
Фото:
К выполнению работы подхожу с кропотливостью, так как перфекционист и хочу довести результат до идеала. Смело вносите правки в работу, так как это ваш проект, а не мой. С огромным удовольствием берусь за интересные и долгосрочные проекты, но и не брезгую обычной рядовой ретушью домашних семейных фото. Ретушью занимаюсь около трех лет, в большинстве занимался детскими снимками.
Видео:
Есть опыт создания видео для ютуб, не безуспешный. Четыре года работал в Сони Вегас, программа стала мне тесновата, и было принято решение перейти на Адоб Премьер. Афтер Еффектс пока что только изучаю, но буду рад взяться за проект, и попробовать свои силы в анимации. С удовольствием помогу вам с вашими видео и фото.
Портфолио
- Фото отчет, с фотосессии булочной91 просмотр
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- Люблю поиграть с эффектами71 просмотр
- Легкая цветокоррекция и ретушь75 просмотров