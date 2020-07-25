Ретушь фотографий, монтаж видео, цветокоррекция видео, востановление старых фотографий, с радостью возьмусь за ваш проект выполню в кротчайший срок!!!

Работаю в:

Adobe Photoshop;

Adobe Premier Pro;

Adobe After Effects;

Sony Vegas Pro;

DaVinci Resolve;

Фото:

К выполнению работы подхожу с кропотливостью, так как перфекционист и хочу довести результат до идеала. Смело вносите правки в работу, так как это ваш проект, а не мой. С огромным удовольствием берусь за интересные и долгосрочные проекты, но и не брезгую обычной рядовой ретушью домашних семейных фото. Ретушью занимаюсь около трех лет, в большинстве занимался детскими снимками.

Видео:

Есть опыт создания видео для ютуб, не безуспешный. Четыре года работал в Сони Вегас, программа стала мне тесновата, и было принято решение перейти на Адоб Премьер. Афтер Еффектс пока что только изучаю, но буду рад взяться за проект, и попробовать свои силы в анимации. С удовольствием помогу вам с вашими видео и фото.