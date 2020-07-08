Вставить лицо из первого фото во второе
Удаление заднего фона стаж работы 2 года
вырезаю задний фон почти до мелочей
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