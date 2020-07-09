вырезаю задний фон почти до мелочей
Сделать фон картинки прозрачным
Есть изображение, на нем нужно вместо белого фона сделать прозрачный фон, с градиентной прозрачностью на тени и на границах объекта.
Сделать нужно это так, чтобы потом это изображение можно было наложить на любой фон так, чтобы смотрелось гармонично.
Пример, как это уже сделано:
изображение с прозрачным фоном и с градиентной прозрачностью на тени и границах объекта: http://auc-bid.com/wp-content/uploads/2018/03/car21t.png
Пример, как оно накладывается на фон: http://auc-bid.com/ru/
Изображение, которое нужно обработать: https://clicccar.com/uploads/2020/04/TOYOTA_CLOWN_20200327_1-20200427142430.jpg
Сообщите сроки и стоимость.
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