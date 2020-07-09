Сделать фон картинки прозрачным

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Завершен18 заявок379 просмотров

Есть изображение, на нем нужно вместо белого фона сделать прозрачный фон, с градиентной прозрачностью на тени и на границах объекта.

Сделать нужно это так, чтобы потом это изображение можно было наложить на любой фон так, чтобы смотрелось гармонично.

Пример, как это уже сделано:

изображение с прозрачным фоном и с градиентной прозрачностью на тени и границах объекта: http://auc-bid.com/wp-content/uploads/2018/03/car21t.png

Пример, как оно накладывается на фон: http://auc-bid.com/ru/

Изображение, которое нужно обработать: https://clicccar.com/uploads/2020/04/TOYOTA_CLOWN_20200327_1-20200427142430.jpg

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