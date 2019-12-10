Flayers14

Александр Flayers14

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Обработка фотографий

Ретушь фото, цветокоррекция, обтравка, замена фона, добавление/удаление элементов, реставрация и оцвечивание старых фотографий и мн.др.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_16002046652407
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Цветокор для Инстаграм
Супер
Чёткое и понятное ТЗ, Адекватные требования к правкам!
Ответный отзыв
SlawaBW
56 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Ретушь фотографии - одеть человека
Прекрасный специалист. Мастер Photoshop. Быстро, качественно. Рекомендую
Чёткое задание, своевременная оплата!
Ответный отзыв
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сделать фон картинки прозрачным
WordPress
Работа выполнена качественно, очень быстро. Благодарю за работу!
Чётко поставленная задача, всегда на связи Быстрая оплата! 5+
Ответный отзыв
nikitanasedkin99
Никита 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
$24
10 баллов
5 лет назад
Обработать фото в Фотошоп (15шт)
Была поставлена задача качественной обработки фото для интернет магазина. Александр справился отлично, сделал все быстро и качественно. Фото выглядят теперь как студийная съемка. Всем рекомендую! ))
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Очень доволен! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
okxi90
Оксана 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Отредактировать фотографию
Все сделано очень качественно и быстро, как было заявлено. Обязательно воспользуюсь Вашей услугой в следующий раз! Ребята рекомендую этого исполнителя, настоящий профессионал своего дела!!!
Приятный в общении заказчик. Приятно работать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
5 отзывов
$4/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга