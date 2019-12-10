Обработка фотографий
Ретушь фото, цветокоррекция, обтравка, замена фона, добавление/удаление элементов, реставрация и оцвечивание старых фотографий и мн.др.
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Портфолио
- Портрет73 просмотра
- Ретушь лица247 просмотров
- Обработка Домашнего интерьера234 просмотра
- Обтравка товаров для интернет-магазинов242 просмотра
- Обтравка товара для интернет-магазинов205 просмотров
- Добавление/удаление различных элементов183 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Чёткое и понятное ТЗ, Адекватные требования к правкам!
$2
10 баллов
5 лет назад
Прекрасный специалист. Мастер Photoshop. Быстро, качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Чёткое задание, своевременная оплата!
$3
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Работа выполнена качественно, очень быстро. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача, всегда на связи Быстрая оплата! 5+
$24
10 баллов
5 лет назад
Была поставлена задача качественной обработки фото для интернет магазина. Александр справился отлично, сделал все быстро и качественно. Фото выглядят теперь как студийная съемка. Всем рекомендую! ))
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Очень доволен! Всем рекомендую!
$1
10 баллов
5 лет назад
Все сделано очень качественно и быстро, как было заявлено. Обязательно воспользуюсь Вашей услугой в следующий раз! Ребята рекомендую этого исполнителя, настоящий профессионал своего дела!!!
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик. Приятно работать. Всем рекомендую!
Обработка фотографий
5 отзывов
$4/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга