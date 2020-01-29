nikitanasedkin99

Для одностраничного интернет-магазина есть фото товара (15шт), фотографии сделаны на смартфон и выглядят не презентабельно. Нужно обработать фото (обрезать, сделать цветокоррекцию, удалить фон за товаром, добавить тени, добавить водяной знак). Срок выполнения 1 день, цена ...