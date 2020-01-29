nikitanasedkin99

Никита Наседкин nikitanasedkin99

 
24 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$24
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Flayers14
49 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$24
10 баллов
4 года назад
Обработать фото в Фотошоп (15шт)
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Очень доволен! Всем рекомендую!
Была поставлена задача качественной обработки фото для интернет магазина. Александр справился отлично, сделал все быстро и качественно. Фото выглядят теперь как студийная съемка. Всем рекомендую! ))
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