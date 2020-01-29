nikitanasedkin99

Приветствую потенциальных исполнителей моего заказа! Занимаюсь продажей люкс копий наушников AirPods 2 через одностраничный сайт. Нужен качественный продающий дизайн рекламной листовки моего интернет-магазина. Наброски текста и фото есть. Цену обсудим.
Действие аккаунта приостановлено!
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$24
выплачено фрилансерам
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- Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт3 года назад
Екатерина, добрый вечер! Для лэндинга по продаже наушников AirPods 2 нужно сделать базовую SEO оптимизацию и настройку Директа. Хочу сразу согласовать бюджет и сроки.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $14
Для продажи наушников AirPods 2 требуется качественный уникальный рекламный текст не похожий на другие.Продающие тексты20 заявокЗакрыт3 года назад
- $24
Для одностраничного интернет-магазина есть фото товара (15шт), фотографии сделаны на смартфон и выглядят не презентабельно. Нужно обработать фото (обрезать, сделать цветокоррекцию, удалить фон за товаром, добавить тени, добавить водяной знак). Срок выполнения 1 день, цена ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$24
10 баллов
4 года назад
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Очень доволен! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Была поставлена задача качественной обработки фото для интернет магазина. Александр справился отлично, сделал все быстро и качественно. Фото выглядят теперь как студийная съемка. Всем рекомендую! ))