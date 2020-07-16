Эффективный, профессиональный дизайн для вашего бизнеса
Рада приветствовать Вас, уважаемый заказчик, на своей страничке! Создаю уникальный и эффективный дизайн уже более 15 лет.
ПРЕДЛАГАЮ:
- Работа с фотографией в различных направлениях: сложный реалистичный фотомонтаж, глубокая ретушь вплоть до полной перерисовки, обработка с целью улучшения качества (предметы, интерьер, экстерьер, ювелирная и тд), обтравка и замена фона, коллаж, восстановление старых фото, удаление объектов, замена цвета и многое другое;
- 3D моделирование (high poly) и фотореалистичная визуализация различных объектов, рекламной графики, 3d карт проезда. Реалистичная фотопривязка 3d моделей к фото, дальнейшая постобработка
ОТЗЫВЫ: https://freelance.ru/reviews/Irina_webdesign/
ОБРАЗОВАНИЕ:
1. Высшее профильное: худ.-граф., МПГУ, специальность "Графический дизайн"
2. Средне-специальное: колледж, ММК, специальность "Дизайн"
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, РАБОТАЯ СО МНОЙ:
- Качественную и профессиональную работу: более 15 лет опыта работы + профильное высшее художественное образование (МПГУ)
- Ответственный подход к работе, не пропадаю, выполняю работу в срок: фриланс для меня единственное место работы и источник дохода, а также я дорожу своей репутацией
- Все работы по разработке дизайна выполняются лично мной, все обсуждения проводятся лично со мной, без посредников, которые накручивают цену и часто могут стать "испорченным телефоном".
- Сотрудничество без подводных камней, например: повышение стоимости в несколько раз в процессе работы при неизменном объеме работы, или неделями не выходить на связь ("нет" интернета, электричества, заболел родственник и тд).
- Подробно обсуждаем задачу, организацию и условия работы, обратной связи.
- Предоплата. Работаю только по предоплате: 25%-50% в зависимости от стоимости работы.
- Работаю в соответствии с ТЗ, вносим правки при необходимости в рамках ТЗ.
- Завершение работы, утверждение, оплата остатка.
- Передача исходников.
по будням днём и вечером до 21-30.
Работа в праздники обсуждается отдельно.
КОНТАКТЫ:
e-mail: [email protected]
skype: iren_webdesign
ВК: id229695498
Telegram: 8-9057163411
Ознакомьтесь пожалуйста с портфолио. Буду рада воплотить все Ваши интересные проекты в жизнь.
С уважением, Ирина
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Такси: покраска, монтаж логотипа и других элементо47 просмотров
- 3d моделирование и визуализация флаконов84 просмотра
- Визуализация и фотопривязка павильона с одеждой64 просмотра
- 3D иллюстрации, зона WI-FI - гостиница и офис119 просмотров
- Web камера, моделирование и визуализация134 просмотра
- Визуализация смесителя с душем в ванной комнате107 просмотров
- Мебель, стенка: моделирование и фотореалистичная в109 просмотров
- Визуализация и фотопривязка фасада магазина85 просмотров
- Металлические профили и крепёж визуализация105 просмотров
- Реалистичная фотопривязка 3d моделей в фото75 просмотров
- 3D визуализация объектов для собственного баннера85 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Ирина, итог вашей работы без преувеличения превзошел мои ожидания. Оперативно, качественно, большое вам спасибо, рекомендую.
Ответный отзыв
Наталья, надежный заказчик: четко поставленная задача и оплата без задержек. Спасибо за интересный проект.
$9
10 баллов
4 года назад
Спасибо, Ирина за прекрасную работу! Модель флакона и рендер получились очень реалистичными, даже правки никакие вносить не пришлось. Ирина ответственный специалист, соблюдает сроки, на связи не попадает. Вобщем я доволен и продолжим дальнейшую совместную работу над всей серией флаконов.
Ответный отзыв
Дмитрий, рада была поработать с вами, спасибо за плодотворное сотрудничество. Надёжный, ответственный заказчик, оплата вовремя.
$10
10 баллов
4 года назад
Результатом работы Ирины доволен, создана качественная модель и эффектная визуализация, сроки соблюдены, то что надо. Ирина благодарю за работу, всегда приятно работать с профессионалом своего дела. Будут подобные задачи, обращусь к вам.
Ответный отзыв
Юрий и вам спасибо за интересный проект. Юрий надежный заказчик, всегда на связи и оплата вовремя. Обращайтесь, буду рада поработать с вами.
$10
10 баллов
5 лет назад
Ирина отлично справилась с задачей и в короткие сроки. Мои пожелания по моделированию мебели все учла и сделала красивую, реалистичную визуализацию. Спасибо вам за профессиональную работу и приятное, адекватное общение, что при работе тоже важно.
Ответный отзыв
Благодарю за высокую оценку моей работы. Анна надежный заказчик, четкое ТЗ и правки, оплата вовремя и всегда на связи, рекомендую.
3D-графика
3 отзыва
от $7
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга