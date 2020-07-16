Эффективный, профессиональный дизайн для вашего бизнеса

Рада приветствовать Вас, уважаемый заказчик, на своей страничке! Создаю уникальный и эффективный дизайн уже более 15 лет.

ПРЕДЛАГАЮ:

Работа с фотографией в различных направлениях: сложный реалистичный фотомонтаж, глубокая ретушь вплоть до полной перерисовки, обработка с целью улучшения качества (предметы, интерьер, экстерьер, ювелирная и тд), обтравка и замена фона, коллаж, восстановление старых фото, удаление объектов, замена цвета и многое другое;

3D моделирование (high poly) и фотореалистичная визуализация различных объектов, рекламной графики, 3d карт проезда. Реалистичная фотопривязка 3d моделей к фото, дальнейшая постобработка

Работаю на нескольких фриланс биржах.

ОТЗЫВЫ: https://freelance.ru/reviews/Irina_webdesign/

ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Высшее профильное: худ.-граф., МПГУ, специальность "Графический дизайн"

2. Средне-специальное: колледж, ММК, специальность "Дизайн"

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, РАБОТАЯ СО МНОЙ:

Качественную и профессиональную работу: более 15 лет опыта работы + профильное высшее художественное образование (МПГУ)

Ответственный подход к работе, не пропадаю, выполняю работу в срок: фриланс для меня единственное место работы и источник дохода, а также я дорожу своей репутацией

Все работы по разработке дизайна выполняются лично мной, все обсуждения проводятся лично со мной, без посредников, которые накручивают цену и часто могут стать "испорченным телефоном".

Сотрудничество без подводных камней, например: повышение стоимости в несколько раз в процессе работы при неизменном объеме работы, или неделями не выходить на связь ("нет" интернета, электричества, заболел родственник и тд).

Подробно обсуждаем задачу, организацию и условия работы, обратной связи.

Предоплата. Работаю только по предоплате: 25%-50% в зависимости от стоимости работы.

Работаю в соответствии с ТЗ, вносим правки при необходимости в рамках ТЗ.

Завершение работы, утверждение, оплата остатка.

Передача исходников.

по будням днём и вечером до 21-30.

Работа в праздники обсуждается отдельно.

КОНТАКТЫ:

e-mail: [email protected]

skype: iren_webdesign

ВК: id229695498

Telegram: 8-9057163411

Ознакомьтесь пожалуйста с портфолио. Буду рада воплотить все Ваши интересные проекты в жизнь.

С уважением, Ирина