Fresh_Vision

Ирина Fresh_Vision

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Эффективный, профессиональный дизайн для вашего бизнеса

Рада приветствовать Вас, уважаемый заказчик, на своей страничке! Создаю уникальный и эффективный дизайн уже более 15 лет.

ПРЕДЛАГАЮ:

  • Работа с фотографией в различных направлениях: сложный реалистичный фотомонтаж, глубокая ретушь вплоть до полной перерисовки, обработка с целью улучшения качества (предметы, интерьер, экстерьер, ювелирная и тд), обтравка и замена фона, коллаж, восстановление старых фото, удаление объектов, замена цвета и многое другое;
  • 3D моделирование (high poly) и фотореалистичная визуализация различных объектов, рекламной графики, 3d карт проезда. Реалистичная фотопривязка 3d моделей к фото, дальнейшая постобработка
Работаю на нескольких фриланс биржах.

ОТЗЫВЫ: https://freelance.ru/reviews/Irina_webdesign/

ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Высшее профильное: худ.-граф., МПГУ, специальность "Графический дизайн"

2. Средне-специальное: колледж, ММК, специальность "Дизайн"

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, РАБОТАЯ СО МНОЙ:

  • Качественную и профессиональную работу: более 15 лет опыта работы + профильное высшее художественное образование (МПГУ)
  • Ответственный подход к работе, не пропадаю, выполняю работу в срок: фриланс для меня единственное место работы и источник дохода, а также я дорожу своей репутацией
  • Все работы по разработке дизайна выполняются лично мной, все обсуждения проводятся лично со мной, без посредников, которые накручивают цену и часто могут стать "испорченным телефоном".
  • Сотрудничество без подводных камней, например: повышение стоимости в несколько раз в процессе работы при неизменном объеме работы, или неделями не выходить на связь ("нет" интернета, электричества, заболел родственник и тд).
ПОРЯДОК РАБОТЫ:

  • Подробно обсуждаем задачу, организацию и условия работы, обратной связи.
  • Предоплата. Работаю только по предоплате: 25%-50% в зависимости от стоимости работы.
  • Работаю в соответствии с ТЗ, вносим правки при необходимости в рамках ТЗ.
  • Завершение работы, утверждение, оплата остатка.
  • Передача исходников.
МОЙ ГРАФИК РАБОТЫ:

по будням днём и вечером до 21-30.

Работа в праздники обсуждается отдельно.

КОНТАКТЫ:

e-mail: [email protected]

skype: iren_webdesign

ВК: id229695498

Telegram: 8-9057163411

Ознакомьтесь пожалуйста с портфолио. Буду рада воплотить все Ваши интересные проекты в жизнь.

С уважением, Ирина

Портфолио

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Отзывы заказчиков

nataly-84
Наталья 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Кофеварка: обработка, замена фона и цвета
Ирина, итог вашей работы без преувеличения превзошел мои ожидания. Оперативно, качественно, большое вам спасибо, рекомендую.
Наталья, надежный заказчик: четко поставленная задача и оплата без задержек. Спасибо за интересный проект.
Ответный отзыв
Dmitry-Orlov2021
Дмитрий 
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
4 года назад
3d моделирование и рендер флакона
Спасибо, Ирина за прекрасную работу! Модель флакона и рендер получились очень реалистичными, даже правки никакие вносить не пришлось. Ирина ответственный специалист, соблюдает сроки, на связи не попадает. Вобщем я доволен и продолжим дальнейшую совместную работу над всей серией флаконов.
Дмитрий, рада была поработать с вами, спасибо за плодотворное сотрудничество. Надёжный, ответственный заказчик, оплата вовремя.
Ответный отзыв
YuriMoscow
Юрий 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
$10
10 баллов
4 года назад
Создание 3d модели и визуализаци
Результатом работы Ирины доволен, создана качественная модель и эффектная визуализация, сроки соблюдены, то что надо. Ирина благодарю за работу, всегда приятно работать с профессионалом своего дела. Будут подобные задачи, обращусь к вам.
Юрий и вам спасибо за интересный проект. Юрий надежный заказчик, всегда на связи и оплата вовремя. Обращайтесь, буду рада поработать с вами.
Ответный отзыв
Bond-studio
Анна 
49 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Визуализация мебели
Ирина отлично справилась с задачей и в короткие сроки. Мои пожелания по моделированию мебели все учла и сделала красивую, реалистичную визуализацию. Спасибо вам за профессиональную работу и приятное, адекватное общение, что при работе тоже важно.
Благодарю за высокую оценку моей работы. Анна надежный заказчик, четкое ТЗ и правки, оплата вовремя и всегда на связи, рекомендую.
Ответный отзыв
3D-графика
3 отзыва
от $7
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга