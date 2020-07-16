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Визуализация мебели
Здравствуйте. Нужно выполнить моделирование и реалистичную визуализацию стенки в комнате. Комната просто угол пол стены потолок. Хотим совместить два чертежа, чтобы была угловая стенка. Фасады классические с фрезеровкой. Цвет тёмный орех. Чертежи и фасад прикрепляю. От вас жду цены сроки и порядок работы.
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