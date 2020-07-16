Визуализация мебели

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен14 заявок502 просмотра

Здравствуйте. Нужно выполнить моделирование и реалистичную визуализацию стенки в комнате. Комната просто угол пол стены потолок.  Хотим совместить два чертежа, чтобы была угловая стенка.  Фасады классические с фрезеровкой. Цвет тёмный орех. Чертежи и фасад прикрепляю. От вас жду цены сроки и порядок работы.

5 лет назад
Bond-studio
Анна 
49 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Fresh_Vision
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$10
15 дней
Ирина отлично справилась с задачей и в короткие сроки. Мои пожелания по моделированию мебели все учла и сделала красивую, реалистичную визуализацию. Спасибо вам за профессиональную работу и приятное, адекватное общение, что при работе тоже важно.
Благодарю за высокую оценку моей работы. Анна надежный заказчик, четкое ТЗ и правки, оплата вовремя и всегда на связи, рекомендую.

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