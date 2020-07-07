Видео ролик

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Закрыт15 заявок443 просмотра

Необходимо сделать видео ролик 15сек. Можно графический. Без видеосъемки

направление: септики

Рассматриваем только при наличии примеров, сроков, цены

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sk-egida
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