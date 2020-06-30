Использование камеры устройства! Основа приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.tango.measure&hl=ru или похожее! Но суть такая, тот кто скачал и решил воспользоваться приложением, должен ввести свои данные: Телефон, Адрес замера, ФИО, геоточка. Картинка с замером и данными клиента должна ...
3d дизайн
Добрый День,
Для нашего сайта docgreen.ru разрабатывается новый раздел. Для него нужно создать наглядную 3d композицию, иллюстрирующую преимущества нашего изделия
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