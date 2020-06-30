3d дизайн

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Завершен3 заявки211 просмотров

Добрый День,

Для нашего сайта docgreen.ru разрабатывается новый раздел. Для него нужно создать наглядную 3d композицию, иллюстрирующую преимущества  нашего изделия

5 лет назад
docgreen
Евгений 
54 года
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

startdesart
Екатерина 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
$10
1 день
В момент заказа, у меня не было окончательного видения иллюстрации. Екатерина активно участвовала поиске решений, терпеливо выполняла мои пожелания, за 3 дня сделали фантастическую работу. Екатерина спасибо - Вы умница.
Заказчика рекомендую!

Заявки фрилансеров

Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
Симон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
startdesart
Екатерина 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад

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