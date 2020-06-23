Приложение для замера помещения под будущую мебель

Использование камеры устройства!

Основа приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.tango.measure&hl=ru или похожее!

Но суть такая, тот кто скачал и решил воспользоваться приложением, должен ввести свои данные: Телефон, Адрес замера, ФИО, геоточка. Картинка с замером и данными клиента должна приходить на мою электронку!

Приложение даст возможность выявить новых клиентов для моего бизнеса, а клиент будет думать, что он сам принимает участие в замере и проекте например кухонного гарнитура!