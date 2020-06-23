Отредактировать изображение

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  2. 3D-графика
Завершен5 заявок373 просмотра

Есть изображение (фото) поезда и логотип в векторном формате.

Нужно под окном поезда сделать как бы выгравированный объемный логотип, чтобы он смотрелся натурально. Типа как тот, что на носу поезда.

Кроме того, надпись на поезде "HS2" стереть так, чтобы казалось что ее там и не было.

Фото поезда и лого в растре для ознакомления прикладываю.

P.S.Фото предназначено для дальнейшего размещения на сайте в качестве основного изображения на главной странице.

Сообщите стоимость и сроки.

Предложения приветствуются.

5 лет назад
sourcettyru
Александр 
49 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

OFY
24 года
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5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Задание выполнено качественно, в срок. Благодарю за работу!
Очень приятно работать, четко поставлено задание.

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