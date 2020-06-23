Отредактировать изображение

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Есть изображение (фото) поезда и логотип в векторном формате.
Нужно под окном поезда сделать как бы выгравированный объемный логотип, чтобы он смотрелся натурально. Типа как тот, что на носу поезда.
Кроме того, надпись на поезде "HS2" стереть так, чтобы казалось что ее там и не было.
Фото поезда и лого в растре для ознакомления прикладываю.
P.S.Фото предназначено для дальнейшего размещения на сайте в качестве основного изображения на главной странице.
Сообщите стоимость и сроки.
Предложения приветствуются.
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