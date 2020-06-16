Модель 3D с морфами

Ищу модельщика 3D для создания модели очков с морфами. Большим плюсом будет если вы работали со Spark AR Studio. Морфы нужны будут для подгонки очков к лицу в интерактивном приложении

Буду признателен если есть скинете в личку примеры уже готовых работ с морфами.