Чертеж в solidworks с видео скрином

нужен чертеж в фомате солид и dxf

c чертежом нужно обязательно прислать видео скрин работы без звука от а до я

дополнительная информация

ищу команду которая часто на связи и умеет моделировать 3д модели капители резьбы и прочие декоры для мебели

которая оперативно и без ошибок делает модели (stl)

в программах

например

арткам(+умение писать УП ДЛЯ ЧПУ)

СОЛИД(моделирование декоров)

инвентор(моделирование ДЕКОР)

И компас