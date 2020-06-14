Чертеж в solidworks с видео скрином

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки682 просмотра

нужен чертеж в фомате солид и dxf

c чертежом нужно обязательно прислать видео скрин работы без звука от а до я

дополнительная информация

ищу команду которая часто на связи и умеет моделировать 3д модели капители резьбы и прочие декоры для мебели

которая оперативно и без ошибок делает модели (stl)

в программах

например

арткам(+умение писать УП ДЛЯ ЧПУ)

СОЛИД(моделирование декоров)

инвентор(моделирование ДЕКОР)

И компас

SolidWorks
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guest_15921245067163
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