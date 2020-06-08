Сделать 3d модель 5 банок. Без визуализации.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт21 заявка713 просмотров

Заинтересован в постоянном сотрудничестве. Моделирование объектов без визуализации. Если вам интересно, отпишитесь в ЛС

Т.З. по заданию

1. допускается погрешность в размере 20%. 

2.  Объект нужен как новый, без вмятин и швов.

3. Разделить элементы для последующего взаимодействия.  Должен состоять из нескольких элементов. В каждой папке пометил как элементы.jpg 

4. Написать ваше время выполнения работы 

5 лет назад
star_light
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