Сделать 3d модель 5 банок. Без визуализации.

Заинтересован в постоянном сотрудничестве. Моделирование объектов без визуализации. Если вам интересно, отпишитесь в ЛС

Т.З. по заданию

1. допускается погрешность в размере 20%.

2. Объект нужен как новый, без вмятин и швов.

3. Разделить элементы для последующего взаимодействия. Должен состоять из нескольких элементов. В каждой папке пометил как элементы.jpg

4. Написать ваше время выполнения работы