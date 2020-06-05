Создание модели кухни в "Базис мебельщик 8"

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  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки749 просмотров

Создание полноценной модели кухни в программе "Базис мебельщик 8" с расстановкой фурнитуры и кромковкой, по дизайн проекту. Фасады МДФ крашенный; корпус ДСП фурнитура блюм. Прилагаю проект.

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