Добрый день! Требуется подготовить модели автомобильного лифта 3д, для создания GIF. Примеры скину.
Создание модели кухни в "Базис мебельщик 8"
Создание полноценной модели кухни в программе "Базис мебельщик 8" с расстановкой фурнитуры и кромковкой, по дизайн проекту. Фасады МДФ крашенный; корпус ДСП фурнитура блюм. Прилагаю проект.
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