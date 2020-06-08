Сделать бюст в 3D

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Завершен1 заявка292 просмотра

Нужен бюст в формате STL для 3D печати. 

Пример бюста и фото по которому нужна модель прикреплены, больше подробностей для исполнителя. 

5 лет назад
guest_15912621073221
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Milusyonok
39 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$50
4 дня
Отличный исполнитель, выполнил работу в срок. Всё сделано идеально. Задача была крайне сложной. Людмила прекрасно справилась с поставленной работой. Однозначно будем продолжать работать.
Очень приятно было сотрудничать с Ильёй! Вежливый, коммуникабельный, тактичный. Задача была поставлена ясно, Обратная связь в процессе работы, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству, и надеюсь, мы посотрудничаем также ещё!

Заявки фрилансеров

Milusyonok
39 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад

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