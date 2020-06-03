Спроектировать деталь в Solidworks

$5
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок660 просмотров

Необходимо сделать 3д модель детали в Solidworks

SolidWorks
5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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