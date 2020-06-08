Сделать 3Д модель по фото

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок908 просмотров

Нужно отснять предметы (или объяснить как отснять) и преобразовать предметы в 3Д модели с полигонами. 

5 лет назад
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