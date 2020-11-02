Дизайн/отрисовка качественной графики

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен13 заявок1151 просмотр

Добрый день!

Нужен дизайнер, 3D моделирование.

Нужно отрисовать крутой баннер с технологической цепочкой производства. 

Ссылки на пример скину в личку. https://yadi.sk/d/AZr5v8aRNsriug

Если требуются уточнения - напишите.

Нужен надёжный,  профессиональный дизайнер, с которым продолжим сотрудничество в дальнейшем.

5 лет назад
snv-project
Павел 
36 лет
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Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
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24 дня назад
5 лет назад
$116
33 дня
Escrow
Спасибо за порядочность и опыт!
отлично
TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$100
12 дней
Сделано качественно и мощно. Даже лучше, чем в портфолио. Спасибо за работу!
Спасибо за интересный проект.Обращайтесь еще

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TarasovDizain
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