Добрый день! Нужен дизайнер, 3D моделирование. Нужно отрисовать крутой баннер с технологической цепочкой производства. Ссылки на пример скину в личку. https://yadi.sk/d/AZr5v8aRNsriug Если требуются уточнения - напишите. ...
Придумать дизайн велопроката на улице
Есть рефернсы примерного стиля проката, есть идеи что должно быть в нем. Требуется создать дизайн внешнего помещения, территории вокруг проката.
1. Планируется внешняя облицовки деревом.
2. Стеклянная дверь и окно для входа.
3. Внутри стоит предусмотреть кассу со стойкой (длиной 2метра).
4. Помимо кассы внутри необходимо место для хранения велосипедов, и мастерская 2х2.
5. На территории проката должно быть окно для продажи напитков и перекуса с меню на стенке.
6. Планируется сам прокат изготавливать из металлических контейнеров. Нужна боковая лестница с подъемом на второй этаж.
7. На втором этаже поручни, столы, и зонтики от солнца.
8. Территория проката ограждена деревянной изгородью. Поверхность покрыта деревянной доской.
Примерный вид территории прикладываю. Исполнителю отправлю размеры.
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