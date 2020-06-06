Придумать дизайн велопроката на улице

Есть рефернсы примерного стиля проката, есть идеи что должно быть в нем. Требуется создать дизайн внешнего помещения, территории вокруг проката.

1. Планируется внешняя облицовки деревом.

2. Стеклянная дверь и окно для входа.

3. Внутри стоит предусмотреть кассу со стойкой (длиной 2метра).

4. Помимо кассы внутри необходимо место для хранения велосипедов, и мастерская 2х2.

5. На территории проката должно быть окно для продажи напитков и перекуса с меню на стенке.

6. Планируется сам прокат изготавливать из металлических контейнеров. Нужна боковая лестница с подъемом на второй этаж.

7. На втором этаже поручни, столы, и зонтики от солнца.

8. Территория проката ограждена деревянной изгородью. Поверхность покрыта деревянной доской.

Примерный вид территории прикладываю. Исполнителю отправлю размеры.