Добрый день! Нужен дизайнер, 3D моделирование. Нужно отрисовать крутой баннер с технологической цепочкой производства. Ссылки на пример скину в личку. https://yadi.sk/d/AZr5v8aRNsriug Если требуются уточнения - напишите. ...
Деталь 3D + аксонометрия
Нужно сделать 3d модель и аксонометрию с вырезом условной четверти в Autocad, 48 вариант
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