Деталь 3D + аксонометрия

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок820 просмотров

Нужно сделать 3d модель и аксонометрию с вырезом условной четверти в Autocad, 48 вариант 

AutoCAD
5 лет назад
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