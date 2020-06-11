Добрый день! Нужен дизайнер, 3D моделирование. Нужно отрисовать крутой баннер с технологической цепочкой производства. Ссылки на пример скину в личку. https://yadi.sk/d/AZr5v8aRNsriug Если требуются уточнения - напишите. ...
Разработать AR функционал для сайта и приложения
Написать с нуля или использовать уже имеющиеся вам известные наработки. Мне все равно. Главное результат.
Если вам задание не подойдет - за рекомендацию отблагодарю 3000 руб. В случае если выбиру исполнителем человека которого вы порекомендовали.
Для дальнейшей интеграции кода на сайт и в мобильное приложение.
Вот пример необходимого функционала - http://skrinshoter.ru/v/110620/YR3YCggt?a
Программа трекает очки по глазам через фронтальную камеру на телефоне или камеру на компьютере в режиме реального времени. Как маски в Instagram.
3D модели разрабатывают отдельные специалисты.
Вот пример модели очков - http://skrinshoter.ru/s/110620/RlU4HvQI
Форматы 3D моделей - blend, obj, fbx, gltf, glb, stl, и пр.
Детализация в программе должна быть максимально приближенная к оригинальной модели в жизни. 3D модели разрабатываются с этим расчетом. Код не должен ухудшать или искажать модель.
Стекла в модели очков прозрачные.
Скорость видео не ниже 30 кадров в секунду.
+ функционал
1. Кнопка "Фото в галерею";
2. Поднять опустить модель очков на лице;
3. Приблизить отдалить модель очков от лица;
4. Изменить размер (как правило до 3х размеров).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика2 исполнителяЗавершен4 года назад
Нужно сделать 3d модель и аксонометрию с вырезом условной четверти в Autocad, 48 вариант3D-графика12 заявокЗакрыт5 лет назад
1й этап. Разработка эскиза фирменного персонажа в виде собаки-робота с добавлением в рисунок элементов лого (3 варианта эскиза от руки) 2й этап - создание 3d модели на основе выбранного эскиза3D-графика5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $75
в 3Д визуализаторе требуется нарисовать макет велопроката. Имеется скетчап вариант внешнего вида и расположения без подробных деталей облицовки и т.п. Требуется его воссоздать. Облицовка, материалы покрытия необходимо взять с референсов. Коробки будут из морских ...3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
Заинтересован в постоянном сотрудничестве. Моделирование объектов без визуализации. Если вам интересно, отпишитесь в ЛС Т.З. по заданию 1. допускается погрешность в размере 20%. 2. Объект нужен как новый, без вмятин и швов. ...3D-графика21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно отснять предметы (или объяснить как отснять) и преобразовать предметы в 3Д модели с полигонами.3D-графика10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать 3D визуализацию памятников в 3dsmax. Два рендера в простой сцене и сама модель. Техническое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1SOIQnuU73IlfDFoHNkf1HDL9BZ_BNyRKkzP8hUQl7iM/edit Назовите сроки и стоимость.3D-графика8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать маску для инстаграм. Маска- есть конкретные очки, нужно чтоб они появлялись на лице пользователя маской3D-графика3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать барельеф как на фото война с облаками для вырезания в дереве3D-графика4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть рефернсы примерного стиля проката, есть идеи что должно быть в нем. Требуется создать дизайн внешнего помещения, территории вокруг проката. 1. Планируется внешняя облицовки деревом. 2. Стеклянная дверь и окно для входа. ...3D-графика7 заявокЗакрыт5 лет назад