Разработать AR функционал для сайта и приложения

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка681 просмотр

Написать с нуля или использовать уже имеющиеся вам известные наработки. Мне все равно. Главное результат.

Если вам задание не подойдет - за рекомендацию отблагодарю 3000 руб. В случае если выбиру исполнителем человека которого вы порекомендовали.

Для дальнейшей интеграции кода на сайт и в мобильное приложение.

Вот пример необходимого функционала - http://skrinshoter.ru/v/110620/YR3YCggt?a

Программа трекает очки по глазам через фронтальную камеру на телефоне или камеру на компьютере в режиме реального времени. Как маски в Instagram.

3D модели разрабатывают отдельные специалисты.

Вот пример модели очков - http://skrinshoter.ru/s/110620/RlU4HvQI

Форматы 3D моделей - blend, obj, fbx, gltf, glb, stl, и пр.

Детализация в программе должна быть максимально приближенная к оригинальной модели в жизни. 3D модели разрабатываются с этим расчетом. Код не должен ухудшать или искажать модель.

Стекла в модели очков прозрачные.

Скорость видео не ниже 30 кадров в секунду.

+ функционал

1. Кнопка "Фото в галерею";

2. Поднять опустить модель очков на лице;

3. Приблизить отдалить модель очков от лица;

4. Изменить размер (как правило до 3х размеров).

5 лет назад
guest_15917720024312
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Симон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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