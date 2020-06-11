Фирменный персонаж 3d

Заинтересован в постоянном сотрудничестве. Моделирование объектов без визуализации. Если вам интересно, отпишитесь в ЛС Т.З. по заданию 1. допускается погрешность в размере 20%. 2. Объект нужен как новый, без вмятин и швов. ...