Фирменный персонаж 3d

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок699 просмотров

1й этап. Разработка эскиза фирменного персонажа в виде собаки-робота с добавлением в рисунок элементов лого (3 варианта эскиза от руки)

2й этап - создание 3d модели на основе выбранного эскиза

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