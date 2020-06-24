Добрый день! Нужен дизайнер, 3D моделирование. Нужно отрисовать крутой баннер с технологической цепочкой производства. Ссылки на пример скину в личку. https://yadi.sk/d/AZr5v8aRNsriug Если требуются уточнения - напишите. ...
Нарисовать 3Д макет велопроката
в 3Д визуализаторе требуется нарисовать макет велопроката. Имеется скетчап вариант внешнего вида и расположения без подробных деталей облицовки и т.п. Требуется его воссоздать. Облицовка, материалы покрытия необходимо взять с референсов.
Коробки будут из морских контейнеров, всего три контейнера 6х2,5 м, и один 2,4х4 м.
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