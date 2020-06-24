Нарисовать 3Д макет велопроката

$75
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен15 заявок579 просмотров

в 3Д визуализаторе требуется нарисовать макет велопроката. Имеется скетчап вариант внешнего вида и расположения без подробных деталей облицовки и т.п. Требуется его воссоздать. Облицовка, материалы покрытия необходимо взять с референсов.

Коробки будут из морских контейнеров, всего три контейнера 6х2,5 м, и один 2,4х4 м.

5 лет назад
tseden
Цеден 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

fanirmag
Фанир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$75
6 дней
С Фаниром быстро сработались. Он быстро понял суть задания. Всегда на связи, качество работы отличное. Сделал 3Д макет велопроката. Проектов много, потому еще буду обращаться к нему как к исполнителю. Рекомендую!
Грамотное четкое ТЗ. Все сформулировано предельно понятно. Оплата без задержек. Работать было очень приятно. Буду рад дальше сотрудничать. Рекомендую.

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