3D Моделирование длинных полос

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен9 заявок778 просмотров

Добрый день.

Есть объекты в 3dm формате, и есть файл спорт площадки(skp) из интернета, которые мы хотим объединить.

Надо совместить их в единый файл, приблизительно как я указал на концепции. Но также желательно добавить землю, небо, свет и другие элементы презентабельного вида(на ваше усмотрение).

У всех наших объектов есть физический размер, и они совмещаемы между собой. В презентации в ПДФ у нас присутствуют концепты размещения в длину. 

Рассматриваем пока первый вариант, около стадиона 319 метров(опоясывает половину стадиона). Если пойдёт дело, выполним все 4 варианта разных длин, и ещё бы хотелось приступить к реализации фото и видеопрезентаций отдельных блоков (показал на варианте 2)

Исполнителю кину папку с файлами 3D, и будем каждый вариант обсуждать. В перспективе работы много, но сейчас укажите сроки и цену за 319 метров.

Если у вас есть примеры подобной реализации, то очень буду рад ссылкам на ваше портфолио, а лучше даже готовым картинкам.

5 лет назад
michael12
Михаил 
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Выбранный исполнитель

BazenA
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5 лет назад
$140
33 дня
Escrow
Работу продолжаем, проект оказался сложнее, чем казалось.
Еще работаем.

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