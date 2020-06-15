Unity проект

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок512 просмотров

Всем привет!

В связи с появлением нового проекта в компании нам необходим unity разработчик, который сможет нам помочь с завершением проекта. Проект очень интересный и рассчитан на несколько месяцев (но объем, естественно, можете потом сами определить). Высылайте свои предложения с опытом работы и с портфолио (если есть).

Кратко из задач, что необходимо будет делать:

1. Доработка и оптимизация моделей и сцен в юнити.

2. Создание и доработка анимации, для существующих моделей и 3D тренажеров в юнити.

3. Программирование сценариев для 3D тренажеров на основе готовых текстовых алгоритмов

4. Формирование 3D моделей и тренажеров, в формате WebGL и exe

5. Сопровождение выполненной работы до момента ввода в эксплуатацию системы

Пишите!

Unity
5 лет назад
Anny_letsnova
Анна 
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