Unity проект

Всем привет!

В связи с появлением нового проекта в компании нам необходим unity разработчик, который сможет нам помочь с завершением проекта. Проект очень интересный и рассчитан на несколько месяцев (но объем, естественно, можете потом сами определить). Высылайте свои предложения с опытом работы и с портфолио (если есть).

Кратко из задач, что необходимо будет делать:

1. Доработка и оптимизация моделей и сцен в юнити.

2. Создание и доработка анимации, для существующих моделей и 3D тренажеров в юнити.

3. Программирование сценариев для 3D тренажеров на основе готовых текстовых алгоритмов

4. Формирование 3D моделей и тренажеров, в формате WebGL и exe

5. Сопровождение выполненной работы до момента ввода в эксплуатацию системы

Пишите!