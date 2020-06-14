Нужно сделать 3d модель и аксонометрию с вырезом условной четверти в Autocad, 48 вариант
3d-модель
Требуется построить 3-d модель по фотографиям.
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