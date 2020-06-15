Всем привет! В связи с появлением нового проекта в компании нам необходим unity разработчик, который сможет нам помочь с завершением проекта. Проект очень интересный и рассчитан на несколько месяцев (но объем, естественно, можете ...
Перевести модель в блендер из скетчапа
Перевести модель в блендер из скетчапа (ссылка на програму и плагин экспорта в GLTF - https://cloud.mail.ru/public/MYaT%2FJWAy7fbHy) и назначить реалистичные свойства материалов для формата GLTF.
При успешном выполнении задания возможно долгосрочное сотрудничество с большей оплатой.
Требования к моделям:
В блендере для последующего экспорта в GLTF (для импорта в блендер из других форматов лучше использовать экспорт в GLTF и дальнейший импорт в блендер)
Цельные, без лишних граней, баланс между высокой полигональностью и весом файла
Корректные нормали (если нет специальных требований, то везде использовать настройки показа только одной стороны полигонов, для внутренних интерьеров делать толщину стен)
Все объекты иерархии, а также материалы и текстуры с английским наименованием (все слова с маленькой буквы, разделены нижним подчеркиванием)
Элементы модели, которые должны быть экспортированы в отдельный файл, помещаются в свою коллекцию
Материалы должны быть максимально реалистичными и соответствовать требованиям формата GLTF (https://docs.blender.org/manual/en/2.80/addons/io_scene_gltf2.html - инструкция по настройке материалов в блендере для данного формата)
В центре координат по всем осям
Единицы измерения - метры, точность 0.00
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