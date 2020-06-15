Перевести модель в блендер из скетчапа (ссылка на програму и плагин экспорта в GLTF - https://cloud.mail.ru/public/MYaT%2FJWAy7fbHy) и назначить реалистичные свойства материалов для формата GLTF.

При успешном выполнении задания возможно долгосрочное сотрудничество с большей оплатой.

Требования к моделям:

В блендере для последующего экспорта в GLTF (для импорта в блендер из других форматов лучше использовать экспорт в GLTF и дальнейший импорт в блендер)

Цельные, без лишних граней, баланс между высокой полигональностью и весом файла

Корректные нормали (если нет специальных требований, то везде использовать настройки показа только одной стороны полигонов, для внутренних интерьеров делать толщину стен)

Все объекты иерархии, а также материалы и текстуры с английским наименованием (все слова с маленькой буквы, разделены нижним подчеркиванием)

Элементы модели, которые должны быть экспортированы в отдельный файл, помещаются в свою коллекцию

Материалы должны быть максимально реалистичными и соответствовать требованиям формата GLTF (https://docs.blender.org/manual/en/2.80/addons/io_scene_gltf2.html - инструкция по настройке материалов в блендере для данного формата)

В центре координат по всем осям

Единицы измерения - метры, точность 0.00