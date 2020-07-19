Ищу модельщика 3D для создания модели очков с морфами. Большим плюсом будет если вы работали со Spark AR Studio. Морфы нужны будут для подгонки очков к лицу в интерактивном приложении Буду признателен если есть ...
Отрисовать площадку в 3D по чертежам (Blender)
Добрый день.
Есть задача отрисовать экстерьеры + интерьеры водозаборного узла в 3D с выставленным светом, тенями и текстурами.
Принимаю работу только в Blender'е, не 3DMAX, не Cinema, не эскпорты из подобных программ – именно Blender, ибо я в нём хоть что-то немного понимаю.
Мне нужны будут только исходники, рендерить буду сам.
Исполнителю будут предоставлены чертежи водозаборного узла в .dwg или любом другом векторном формате.
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