Создать похожую работу

Добрый день, Ищем фрилансера для создания 3D анимации при наличии портфолио элементов, созданных в AutoCAD 3D. Требуется качество и визуализации не хуже чем на роликах ниже: https://www.youtube.com/watch?v=ase1QCdlddY https://www.youtube.com/watch?v=ddMZqcKCxHY Возможен заказ ...
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