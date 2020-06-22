Доработка 3d модель

Нужна помощь специалиста в доработки 3d модели грядки (исходник) https://prnt.sc/t4g0kt . Нужно качественно и красиво, заменить растения на грядки (помидоры, перцы, клубника, цветы, овощи, зелень и т. д. Нужно сделать 6-ть различных вариантов с разными растениями

ТЗ

1. Качественно, естественно и красиво заменить растения на грядки (имеется рабочий исходник модели) на помидоры, перцы, клубника, цветы, овощи, зелень и т. д.

2 Должно получиться 6-ть изображений с различными растениями, можно использовать комбинацию растений на одной грядке

Пример растений: https://prnt.sc/t4g4xd , https://prnt.sc/t4g52x , https://prnt.sc/t4g5gm , https://prnt.sc/t4g5n2 , https://prnt.sc/t4g5sp , https://prnt.sc/t4g601 , https://prnt.sc/t4g6hn , https://prnt.sc/t4g6ny , https://prnt.sc/t4g6ur , https://prnt.sc/t4g72l и т. д.

Цена работы в заявках подробности в переписки