Есть изображение (фото) поезда и логотип в векторном формате. Нужно под окном поезда сделать как бы выгравированный объемный логотип, чтобы он смотрелся натурально. Типа как тот, что на носу поезда. ...
3D Визуализация Фонтана
Добрый день!
Нужна помощь с 3D Визуализацией Фонтана. Мы занимаемся ламинарными фонтанами, их изготовлением и установкой. Нужно сделать несколько картинок на которых разместить наши фонтаны. Конкретные примеры фото данных фонтанов прилагаю. Первый – круглый фонтан с шестью установками. Второй – фонтанная арка с семью установками.
Нужно сделать картинки на которых будут эти фонтаны установлены на красивой территории загородного дома. Второй фонтан (арка) нужно разместить над садовой дорожкой, и визуально показать идущего по ней человека под фонтанной аркой.
Фон картинок не принципиален, главное, чтоб это была красивая территория частного дома с садом, если у вас есть подобные наработки можно использовать их для уменьшения объема работ.
Отвечу более детально на все вопросы. Сколько, примерно это будет стоить.
С уважением, Игорь.
Заявки фрилансеров
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