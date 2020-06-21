3D Визуализация Фонтана

Добрый день!

Нужна помощь с 3D Визуализацией Фонтана. Мы занимаемся ламинарными фонтанами, их изготовлением и установкой. Нужно сделать несколько картинок на которых разместить наши фонтаны. Конкретные примеры фото данных фонтанов прилагаю. Первый – круглый фонтан с шестью установками. Второй – фонтанная арка с семью установками.

Нужно сделать картинки на которых будут эти фонтаны установлены на красивой территории загородного дома. Второй фонтан (арка) нужно разместить над садовой дорожкой, и визуально показать идущего по ней человека под фонтанной аркой.

Фон картинок не принципиален, главное, чтоб это была красивая территория частного дома с садом, если у вас есть подобные наработки можно использовать их для уменьшения объема работ.

Отвечу более детально на все вопросы. Сколько, примерно это будет стоить.

С уважением, Игорь.