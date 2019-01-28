Архитектура, Дизайн Интерьера,Визуализация,3d моделирование.
Архитектура, Дизайн Интерьера,Визуализация,3d моделированиеЪ
Для контакта со мной:
Мессенджеры:
+380662751410
Instagram:
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн,Визуализация Комнаты40 просмотров
- Дизайн Санузла70 просмотров
- Sweet Home161 просмотр
- Tiles154 просмотра
- Дизайн детской комнаты195 просмотров
- Minimalism158 просмотров
- Minimalism111 просмотров
- Лофт Кафе156 просмотров
Отзывы заказчиков
$36
10 баллов
3 года назад
Благодарю за работу, результатом доволен.
Ответный отзыв
Отлично поработали!
$20
10 баллов
4 года назад
Задачу выполнил быстро, качественно, без лишних вопросов. Будем обращаться еще. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Приятно работать,хорошая коммуникация,понятное ТЗ!
$25
10 баллов
5 лет назад
Очень доволен. Ответственный и профессиональный исполнитель. Работа была сделана идеально и точно в срок (это было очень важно)!
Ответный отзыв
Рекомендую
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#99