dan89

Даниил Костенецкий dan89

 
34 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Архитектура, Дизайн Интерьера,Визуализация,3d моделирование.

Архитектура, Дизайн Интерьера,Визуализация,3d моделированиеЪ

Для контакта со мной:

[email protected]

Мессенджеры:

+380662751410

Instagram:

https://www.instagram.com/render_initiative/

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$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$36
10 баллов
3 года назад
3д иллюстрации
Благодарю за работу, результатом доволен.
Отлично поработали!
Ответный отзыв
Beloruss
34 годаКитай
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать визуализация освещения фасада на чертеже.
Задачу выполнил быстро, качественно, без лишних вопросов. Будем обращаться еще. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятно работать,хорошая коммуникация,понятное ТЗ!
Ответный отзыв
ra444
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
3-D визуализация выставочного стенда
Очень доволен. Ответственный и профессиональный исполнитель. Работа была сделана идеально и точно в срок (это было очень важно)!
Рекомендую
Ответный отзыв
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#99