Нужно выполнить тележку во Freecad для печати на 3d принтере

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки575 просмотров

Нужно сделать тележку во Freecad по подобию примеров прикрепленных файлов

Работа должна быть выполнена с учетом следующих условий:

1.разложить все детали разложить отдельно, указать все размеры в соответствии с размерами в программе2.Размеры должны совпадать с теми, которые по вашей модели станет печатать 3D принтер. Их вы должны были задать в процессе разработки3.3д принтер печатает снизу вверх и угол наклона не более 45 градусов, иначе модель потечет.4.И еще учтите крепление. Без креплений не принимаю.Ни у кого они в раскладке не проработаны.5. Все детали должны быть в горизонтальном положении ,даже оси, не использовать никакого клея, все детали которые должны быть соединены с друг другом, должны быть соединены, она будет проверять действительно ли соединив все детали тележка будет работать.6. Платформа должна быть мм 3 в толщину, не более 7.ось не должна быть круглой, тогда колеса не будут крутится, можно сделать полукруглую, зубчатую8. Необходимо чтобы одно колесо вращалось отдельно от другого9. Нельзя делать отверстия круглыми, а то колеса не будут крутится10. По итогу работы должен представляться вид тележки как в собранном, так и в разобранном состоянии ( в горизонтальной раскладке) 

11. Размеры не должны превышать 15 см по диаметру горизонтальной проекции и не более 7см в высоту

Примеры выполненной работы и ее отдельных частей прикреплены в файлах

5 лет назад
guest_15927233853421
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Симон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вячеслав
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отредактировать изображение

    Есть изображение (фото) поезда и логотип в векторном формате. Нужно под окном поезда сделать как бы выгравированный объемный логотип, чтобы он смотрелся натурально. Типа как тот, что на носу поезда. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание 3D анимации

    Добрый день, Ищем фрилансера для создания 3D анимации при наличии портфолио элементов, созданных в AutoCAD 3D. Требуется качество и визуализации не хуже чем на роликах ниже: https://www.youtube.com/watch?v=ase1QCdlddY https://www.youtube.com/watch?v=ddMZqcKCxHY Возможен заказ ...

    AutoCAD
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать 3D изображения изделий по чертежу

    Добрый день. Необходимо создать 3D изображения большого количества готовых металлических изделий. Я даю чертежи детали и фото, на выходе нужно получить изображения такого качества, как на файле в приложении

    3D-графика25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доделать настройку материалов в модели в блендере

    Ссылка на модель https://cloud.mail.ru/public/4J7r%2Foh1BDQX9H . Материалы должны работать в формате gltf. Итоговый glb файл (сжатая версия gltf) желательно выдержать в пределах 5 Мб. Текстуры по размерам длины и ширины должны быть кратны степени двойки (256, ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад