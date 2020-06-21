Есть изображение (фото) поезда и логотип в векторном формате. Нужно под окном поезда сделать как бы выгравированный объемный логотип, чтобы он смотрелся натурально. Типа как тот, что на носу поезда. ...
Нужно выполнить тележку во Freecad для печати на 3d принтере
Нужно сделать тележку во Freecad по подобию примеров прикрепленных файлов
Работа должна быть выполнена с учетом следующих условий:
1.разложить все детали разложить отдельно, указать все размеры в соответствии с размерами в программе2.Размеры должны совпадать с теми, которые по вашей модели станет печатать 3D принтер. Их вы должны были задать в процессе разработки3.3д принтер печатает снизу вверх и угол наклона не более 45 градусов, иначе модель потечет.4.И еще учтите крепление. Без креплений не принимаю.Ни у кого они в раскладке не проработаны.5. Все детали должны быть в горизонтальном положении ,даже оси, не использовать никакого клея, все детали которые должны быть соединены с друг другом, должны быть соединены, она будет проверять действительно ли соединив все детали тележка будет работать.6. Платформа должна быть мм 3 в толщину, не более 7.ось не должна быть круглой, тогда колеса не будут крутится, можно сделать полукруглую, зубчатую8. Необходимо чтобы одно колесо вращалось отдельно от другого9. Нельзя делать отверстия круглыми, а то колеса не будут крутится10. По итогу работы должен представляться вид тележки как в собранном, так и в разобранном состоянии ( в горизонтальной раскладке)
11. Размеры не должны превышать 15 см по диаметру горизонтальной проекции и не более 7см в высоту
Примеры выполненной работы и ее отдельных частей прикреплены в файлах
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