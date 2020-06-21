Нужно выполнить тележку во Freecad для печати на 3d принтере

Нужно сделать тележку во Freecad по подобию примеров прикрепленных файлов

Работа должна быть выполнена с учетом следующих условий:

1.разложить все детали разложить отдельно, указать все размеры в соответствии с размерами в программе2.Размеры должны совпадать с теми, которые по вашей модели станет печатать 3D принтер. Их вы должны были задать в процессе разработки3.3д принтер печатает снизу вверх и угол наклона не более 45 градусов, иначе модель потечет.4.И еще учтите крепление. Без креплений не принимаю.Ни у кого они в раскладке не проработаны.5. Все детали должны быть в горизонтальном положении ,даже оси, не использовать никакого клея, все детали которые должны быть соединены с друг другом, должны быть соединены, она будет проверять действительно ли соединив все детали тележка будет работать.6. Платформа должна быть мм 3 в толщину, не более 7.ось не должна быть круглой, тогда колеса не будут крутится, можно сделать полукруглую, зубчатую8. Необходимо чтобы одно колесо вращалось отдельно от другого9. Нельзя делать отверстия круглыми, а то колеса не будут крутится10. По итогу работы должен представляться вид тележки как в собранном, так и в разобранном состоянии ( в горизонтальной раскладке)

11. Размеры не должны превышать 15 см по диаметру горизонтальной проекции и не более 7см в высоту

Примеры выполненной работы и ее отдельных частей прикреплены в файлах