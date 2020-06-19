Для он Лайн проекта, он лайн курсы необходимо сделать Фин модель, инвест расчёт проекта, инвест меморандум, управленческий учёт в excel, бизнес план стартап
3D Визуализация Фонтана
Добрый день!
Нужна помощь с 3D Визуализацией Фонтана. Мы занимаемся ламинарными фонтанами, их изготовлением и установкой. Нужно сделать несколько картинок на которых разместить наши фонтаны. Конкретные примеры фото данных фонтанов прилагаю. Первый – круглый фонтан с шестью установками. Второй – фонтанная арка с семью установками.
Нужно сделать картинки на которых будут эти фонтаны установлены на красивой территории загородного дома. Второй фонтан (арка) нужно разместить над садовой дорожкой, и визуально показать идущего по ней человека под фонтанной аркой.
Фон картинок не принципиален, главное, чтоб это была красивая территория частного дома с садом, если у вас есть подобные наработки можно использовать их для уменьшения объема работ (видел у вас визуализацию коттеджного поселка).
Отвечу более детально на все вопросы. Сколько, примерно это будет стоить.
С уважением, Игорь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1003D-графика1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы3D-графика13 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Ищем фрилансера для создания 3D анимации при наличии портфолио элементов, созданных в AutoCAD 3D. Требуется качество и визуализации не хуже чем на роликах ниже: https://www.youtube.com/watch?v=ase1QCdlddY https://www.youtube.com/watch?v=ddMZqcKCxHY Возможен заказ ...3D-графика8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо создать 3D изображения большого количества готовых металлических изделий. Я даю чертежи детали и фото, на выходе нужно получить изображения такого качества, как на файле в приложении3D-графика25 заявокЗакрыт5 лет назад
Ссылка на модель https://cloud.mail.ru/public/4J7r%2Foh1BDQX9H . Материалы должны работать в формате gltf. Итоговый glb файл (сжатая версия gltf) желательно выдержать в пределах 5 Мб. Текстуры по размерам длины и ширины должны быть кратны степени двойки (256, ...3D-графика3 заявкиЗакрыт5 лет назад
нарисовать на стене модель принтера по принтеру с сохранением стилистики. Киев!3D-графика1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть задача отрисовать экстерьеры + интерьеры водозаборного узла в 3D с выставленным светом, тенями и текстурами. Принимаю работу только в Blender'е, не 3DMAX, не Cinema, не эскпорты из подобных программ – ...3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу модельщика 3D для создания модели очков с морфами. Большим плюсом будет если вы работали со Spark AR Studio. Морфы нужны будут для подгонки очков к лицу в интерактивном приложении Буду признателен если есть ...3D-графика4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо по нашим примерам подготовить набор моделей в Blender (сразу укажу, что это будут модели оружия, при этом не высокой проработки, но сохраняющие общие визуальные сходства с примерами). Итоговые модели предоставить в формате .FBX. ...3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад