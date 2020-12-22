—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
Все сделано качественно и быстро. Понимали друг друга с полуслова. Прорисовал люстры, которые нам нужны. Советую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, объяснила просто и доступно что требуется сделать, очень приятно работать. Оплата тоже в срок, рекомендую.
3D-графика
1 отзыв
$3/час
от 2 дней
#103