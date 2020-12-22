armandfr

Арман armandfr

 
25 летКазахстан/Алматы
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Все, что связано с 3Д графикой

Занимаюсь 3Д моделированием и визуализацией более 3 лет. Работаю преимущественно в Autodesk 3ds max, Blender и Cinema 4D. С моим портфолио можете ознакомиться здесь . Буду рад сотрудничеству

3ds Max
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Сделать 3D визуализацию банкетного зала
Все сделано качественно и быстро. Понимали друг друга с полуслова. Прорисовал люстры, которые нам нужны. Советую.
Отличный заказчик, объяснила просто и доступно что требуется сделать, очень приятно работать. Оплата тоже в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
$3/час
от 2 дней
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