Все, что связано с 3Д графикой

Занимаюсь 3Д моделированием и визуализацией более 3 лет. Работаю преимущественно в Autodesk 3ds max, Blender и Cinema 4D. С моим портфолио можете ознакомиться здесь . Буду рад сотрудничеству