Помощь AutoCAD 3D. Выполнение чертежей мебели

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Закрыт3 заявки475 просмотров

Человеку, который только осваивает AutoCAD 3D нужна помощь в проектировании мебели. В процессе возникают вопросы (как правило, простые для опытного пользователя), нужно оперативно отвечать на них. 

AutoCAD
5 лет назад
guest_15866388395017
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Заявки фрилансеров

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