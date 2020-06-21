Нужно сделать тележку во Freecad по подобию примеров прикрепленных файлов Работа должна быть выполнена с учетом следующих условий: 1.разложить все детали разложить отдельно, указать все размеры в соответствии с размерами в программе2.Размеры должны ...
Создать канат в Blender 2.82
Нужно создать кусок канатана базе кривой Бизье и натянуть на неготекстуру белого хлопкового каната. Требуется исходник, чтобы его потом можно
было удлинять и скручивать в узлы. Т.е., чтобы из него можно было в дальнейшем
создавать более сложные объекты. Прикладываю сырой скрин из Блендера и настоящие фотографииканата. Уверен, это просто. Но у меня никак не получается натянуть текстуру,
чтобы она выглядела натурально и со всех сторон одинаково. 500 руб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть изображение (фото) поезда и логотип в векторном формате. Нужно под окном поезда сделать как бы выгравированный объемный логотип, чтобы он смотрелся натурально. Типа как тот, что на носу поезда. ...3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Для он Лайн проекта, он лайн курсы необходимо сделать Фин модель, инвест расчёт проекта, инвест меморандум, управленческий учёт в excel, бизнес план стартап3D-графика1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы3D-графика13 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Ищем фрилансера для создания 3D анимации при наличии портфолио элементов, созданных в AutoCAD 3D. Требуется качество и визуализации не хуже чем на роликах ниже: https://www.youtube.com/watch?v=ase1QCdlddY https://www.youtube.com/watch?v=ddMZqcKCxHY Возможен заказ ...3D-графика8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо создать 3D изображения большого количества готовых металлических изделий. Я даю чертежи детали и фото, на выходе нужно получить изображения такого качества, как на файле в приложении3D-графика25 заявокЗакрыт5 лет назад
Ссылка на модель https://cloud.mail.ru/public/4J7r%2Foh1BDQX9H . Материалы должны работать в формате gltf. Итоговый glb файл (сжатая версия gltf) желательно выдержать в пределах 5 Мб. Текстуры по размерам длины и ширины должны быть кратны степени двойки (256, ...3D-графика3 заявкиЗакрыт5 лет назад