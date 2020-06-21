Создать канат в Blender 2.82

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Закрыт9 заявок767 просмотров

Нужно создать кусок канатана базе кривой Бизье и натянуть на неготекстуру белого хлопкового каната. Требуется исходник, чтобы его потом можно

было удлинять и скручивать в узлы. Т.е., чтобы из него можно было в дальнейшем

создавать более сложные объекты. Прикладываю сырой скрин из Блендера и настоящие фотографииканата. Уверен, это просто. Но у меня никак не получается натянуть текстуру,

чтобы она выглядела натурально и со всех сторон одинаково. 500 руб.

Blender
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