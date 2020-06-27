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Закрыт6 заявок766 просмотров

Здравствуйте.мне необходимо сделать 3д Карту Крыма , максимально похожую на оригинал 

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

5 лет назад
guest_15932520476695
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