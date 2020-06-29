3D-моделирование

Высота готовой фигурки 72-78 мм (в зависимости от головного убора девушек). На модели должны присутствовать рисунки на одежде и элемент, что находится у девушки в руках. Также как и на фото готовых примеров, статуэтка должна располагаться на постаменте аналогичной формы.

а выходе нужно получить модель в формате stl для последующей печати полимером.