3D-моделирование

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Закрыт12 заявок691 просмотр

Высота готовой фигурки 72-78 мм (в зависимости от головного убора девушек). На модели должны присутствовать рисунки на одежде и элемент, что находится у девушки в руках. Также как и на фото готовых примеров, статуэтка должна располагаться на постаменте аналогичной формы.

а выходе нужно получить модель в формате stl для последующей печати полимером.

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