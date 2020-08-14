Отрисовка в 3D по чертежам (Blender)

Добрый день.

Есть задача отрисовать экстерьеры + интерьеры водозаборного узла в 3D с выставленным светом, тенями и текстурами.

Принимаю работу только в Blender'е, не 3DMAX, не Cinema, не эскпорты из подобных программ – именно Blender, ибо я в нём хоть что-то немного понимаю.

Мне нужны будут только исходники, рендерить буду сам.

Исполнителю будут предоставлены чертежи водозаборного узла в .dwg или любом другом векторном формате.