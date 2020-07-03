Нанести текстуру расставить модули и подобрать ракурсы

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  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок705 просмотров

3d модель есть в .fbx , max, mtl 

принты текстуры в jpeg

пример в файле 

Задания на каждую следующую серию после выполнения предыдущей так как подбираем и смотрим по результату 

Сейчас нужно порядка 50 картинок

5 лет назад
Mihail1982
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