Необходимо создать 5 полноценных 3D моделей.

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Закрыт5 заявок643 просмотра

Необходимо создать пять полноценных 3D моделей.

(Скульптинг - Ретоп - Развертка - Запечка- Текстуринг - Риг)Референс: мультфильм «Городагероев» (файл прикреплен)

Присылайте свое портфолио на почту [email protected] (С пометкой "Город героев") и сразу ориентируйте по стоимости и срокам

Питч-библию с персонажами скинем ужефинальным кандидатам.

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