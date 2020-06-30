Маска в Инстаграм

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  2. 3D-графика
Закрыт20 заявок626 просмотров

Необходимо создать именную маску в Instagram. Разрабатываю свой Инстраграм аккаунт. 

Основная тематика профиля - креативное создание фото.

Основные задачи данного продукта: увеличение аудитории, развлекательная основа

Маска должна будет включать в себя бьюти эффект с определенным фоном(я укажу каким)

Основная аудитория – пользователи Инстаграма всех возрастов

Работу я буду оценивать по уникальности, быстроте выполнения, по качеству(HD),умение пользоваться эффектами, коммуникабельности, возможны поправки в работе, которые необходимо будет выполнять.

Цена может варьироваться. 

5 лет назад
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