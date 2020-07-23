Маски instagram

Создам вашу собственную маску для Instagram!Маски одобряют за 2-3 часа Учту все пожелания, и подскажу, что сейчас актуально! Какие маски могут быть? 2D маски (надписи, тату)Коррекция кожи лица, деформация (пластика) лицаПрессетыИзменение голосаАнимация пылинок (ретро эффект)Маска-макияжДобавление различного текста (дата, время и т.д.)Полная замена фонаБабочки Рандомные маски Срок выполнение работы зависит от сложности маскиЦена одной маски от 2000₽ (зависит от сложности и количества элементов).В стоимость маски входит: изготовление маски, иконка маски, полная инструкция для загрузки маски.Готова творить и воплощать Ваши идеи в жизнь!