Использование камеры устройства! Основа приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.tango.measure&hl=ru или похожее! Но суть такая, тот кто скачал и решил воспользоваться приложением, должен ввести свои данные: Телефон, Адрес замера, ФИО, геоточка. Картинка с замером и данными клиента должна ...
Создание рыцаря.
Добрый день.
Необходим персонаж в виде рыцаря для помощи навигации в приложении(типа "скрепки" в старом MS Office 2003).
Персонаж должен уметь двигаться. Точного варианта как должен выглядеть рыцарь нет, прошу предлагать свое виденье.
Кому интересна работа присылайте свои портфолио, вопрос оплаты - обсудим.
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