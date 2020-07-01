Отрисовать логотип в 3D

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Закрыт19 заявок842 просмотра

Приветствую! Нужно отрисовать имеющийся логотоп в 3D в формат stl. 

5 лет назад
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