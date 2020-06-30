Необходима 3D модель и чертежи для передачи в изготовление изделия

Добрый день коллеги. Есть задача отрисовать 3d модель стола и сделать из нее чертежи в трех проекциях для распечатки и передачи в изготовление.

Изделие (стол) состоит из трех частей. общие габариты изделия ДхШхВ - 1800х800х1500

Работать придется с чертежами от руки в взаимодействии со мной. Возможно будет приличное количество правок и изменений. Но обо всем можно договориться.

Если вы знакомы с сопроматом или расчетом несущей нагрузки это будет просто замечательно.