Необходима 3D модель и чертежи для передачи в изготовление изделия

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок177 просмотров

Добрый день коллеги. Есть задача отрисовать 3d модель стола и сделать из нее чертежи в трех проекциях для распечатки и передачи в изготовление.

Изделие (стол) состоит из трех частей. общие габариты  изделия ДхШхВ - 1800х800х1500

Работать придется с  чертежами от руки в взаимодействии со  мной. Возможно будет приличное количество правок и изменений. Но обо всем можно договориться. 

Если вы знакомы с сопроматом или расчетом несущей нагрузки это будет просто замечательно.

5 лет назад
nixelent
Андрей 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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