Использование камеры устройства! Основа приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.tango.measure&hl=ru или похожее! Но суть такая, тот кто скачал и решил воспользоваться приложением, должен ввести свои данные: Телефон, Адрес замера, ФИО, геоточка. Картинка с замером и данными клиента должна ...
Необходима 3D модель и чертежи для передачи в изготовление изделия
Добрый день коллеги. Есть задача отрисовать 3d модель стола и сделать из нее чертежи в трех проекциях для распечатки и передачи в изготовление.
Изделие (стол) состоит из трех частей. общие габариты изделия ДхШхВ - 1800х800х1500
Работать придется с чертежами от руки в взаимодействии со мной. Возможно будет приличное количество правок и изменений. Но обо всем можно договориться.
Если вы знакомы с сопроматом или расчетом несущей нагрузки это будет просто замечательно.
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