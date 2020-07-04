Создать 3d модель в autodesk inventor

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Закрыт14 заявок617 просмотров

Работа очень лёгкая , так как деталь небольшая .

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