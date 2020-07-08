Необходимо сделать видео ролик 15сек. Можно графический. Без видеосъемки направление: септики Рассматриваем только при наличии примеров, сроков, цены
3Д модель и ассеты для промо ролика!
Нужно создать 3d модель одного продукта, для будущего промо ролика.
Заказ простой! Зарплата достойная!
За всеми подробностями лично.
Заявки фрилансеров
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